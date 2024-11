AL VIA DA LUNEDÌ 25 NOVEMBRE A FERRARA GLI INCONTRI IN CITTA’ DI ‘WORK ON WORK’ LA PRIMA FIERA NAZIONALE DI SERVIZIO AL MONDO DEL LAVORO PRENDE AVVIO IN FIERA IL 27 E 28 NOVEMBRE

(AGENPARL) - Roma, 23 Novembre 2024

*Ferrara, 23 nov *– Al via da lunedì 25 le iniziative in città di ‘Work on

Work’, la prima Fiera nazionale di servizio al mondo del Lavoro, che si

terrà il 27 e 28 novembre a Ferrara, presso il Quartiere Fieristico.

Istituzioni, imprese, università e società di servizi si confronteranno

dando vita a workshop, presentazioni aziendali, appuntamenti formativi, per

alimentare una riflessione sul tema del lavoro, in continua evoluzione e

cambiamento.

Lunedì 25 novembre, alle ore 17, al Laboratorio Aperto di Ferrara (Via

Castelnuovo, 10) si svolgerà il talk “Come sta cambiando il lavoro?” con

Romano Benini, giornalista economico e membro dell’Advisory Board di ‘Work

on Work’. L’evento sarà aperto dai saluti istituzionali del sindaco di

Ferrara, Alan Fabbri, del presidente di Ferrara Expo, Andrea Moretti, e del

responsabile Open Lab, Marco Antonio Rizzo. Martedì 26 novembre, vigilia di

‘Work on Work’, nell’ex Teatro Verdi si terranno per tutto il giorno

momenti di networking, formazione e intrattenimento.

Il Laboratorio Aperto di Ferrara è una delle quattro partnership

territoriali insieme all’Università degli Studi di Ferrara, Cna Ferrara e

la Blow-up Academy, che hanno deciso di sostenere la Fiera con iniziative

sul territorio e attività didattiche e culturali. Per tutta la settimana

Ferrara si attiverà con iniziative collaterali volte a facilitare

l’orientamento, la formazione e le opportunità di impiego. Inoltre la

sessione placement prevista in Fiera consentirà di creare un vero e proprio

recruitment all’interno della manifestazione. In particolare, gli studenti

universitari per due giorni avranno un’occasione unica: conoscere e

confrontarsi con grandi aziende che soltanto per ‘Work on Work’ hanno

deciso di mettersi a disposizione.

Durante la fiera il Comune di Ferrara organizzerà approfondimenti su temi

quali il ricambio generazionale, l’innovazione digitale e l’imprenditoria

femminile e tre workshop specifici dedicati a temi come il contrasto al

caporalato. Sarà inoltre presentato un nuovo canale LinkedIn del Comune,

dove verranno pubblicati bandi e opportunità lavorative in collaborazione

con la Camera di Commercio, Sipro e le società partecipate. Inoltre,

attraverso l’Assessorato alle Politiche del Lavoro, il Comune lancerà il

progetto “Ferrara Obiettivo Occupazione… Infinite Opportunità” portato

avanti dall’Amministrazione comunale con l’obiettivo di attrarre giovani

talenti, promuovere l’autoimprenditorialità digitale e l’inclusione

lavorativa delle nuove generazioni, valorizzando, oltre alla retribuzione,

fattori come la qualità della vita, l’innovazione e la sostenibilità.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sul programma è possibile

consultare il sito http://www.workonwork.it

