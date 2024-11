(AGENPARL) - Roma, 22 Novembre 2024

(AGENPARL) – ven 22 novembre 2024 COMUNICATO STAMPA

SCUOLA, PRATELLI- FERMARIELLO: AL VIA COLLABORAZIONE CON ORDINE ARCHITETTI PER EDUCARE SU CITTÀ E SPAZIO

Roma, 22 novembre 2024 – È stata approvata dalla Giunta capitolina la delibera che sancisce l’accordo di collaborazione tra Roma Capitale e l’Ordine degli Architetti di Roma e provincia (OAR) per la promozione di attività formative nelle scuole sui temi della città e dell’architettura.

L’Assessorato alla Scuola, in sintonia con la Commissione Scuola capitolina, ha ritenuto importante promuovere all’interno delle strutture educative opportunità formative che includano anche i temi della città e dello spazio.

“Da qualche anno l’Ordine degli Architetti ha sperimentato con successo, in alcune scuole romane, delle proposte formative totalmente gratuite, realizzate sotto il nome di progetto PLANS (Portiamo l’Architettura Nelle Scuole) – ha dichiarato l’assessora alla Scuola, formazione e lavoro di Roma, Claudia Pratelli, che ha proseguito: “Si tratta di proposte che vertono sull’impatto dell’architettura sulla società, sulla comprensione dello stretto legame tra la qualità degli spazi che abitiamo e la qualità della vita degli individui e delle comunità. L’incontro con questa esperienza ci è sembrato molto interessante perché sul rapporto tra scuola e città si giocano molte delle sfide educative in cui siamo impegnati. Tra scuola e mondo della cultura architettonica – ha quindi concluso- può innescarsi un’importante alleanza per aumentare la consapevolezza del ruolo e del valore sociale dello spazio costruito”.

“Siamo orgogliose della nuova alleanza stretta dalla Commissione scuola e dall’Assessorato con l’Ordine degli Architetti nella promozione di questo importante progetto, che consentirà a tanti bambini e bambine di avvicinarsi e conoscere gli spazi urbanistici e architettonici della città in modo diverso e più consapevole. Una educazione estetica e scientifica che è profondamente radicata nella cultura della nostra città e che nel corso dei secoli è divenuta esperienza unica al mondo su unione tra bellezza e forme e la conseguente trasformazione del paesaggio. Vogliamo far conoscere l’insieme della città e le sue profonde connessioni anche tra edifici, opere, infrastrutture antiche e moderne. Ci aspettiamo una grande adesione da parte delle scuole per rafforzare una iniziativa speciale” ha poi aggiunto la presidente della commissione Scuola, Carla Fermariello.