22 Novembre 2024

GIOVINE(FDI) FORUM ECONOMICO TRILATERALE PROMUOVE POSIZIONE ITALIA SU AUTOMOTIVE E SIDERURGIA

“Nel corso del Forum Economico Trilaterale tra Francia, Italia e Germania, è emerso come sia condivisa la posizione italiana in materia di politiche industriali strategiche nei settori dell’automotive e della siderurgia: comparti centrali per il futuro industriale e occupazionale dell’Europa. Una condivisione che conferma l’apprezzamento per il governo Meloni e il grande lavoro che sta svolgendo il ministro Urso. Le Confindustrie di Italia, Francia e Germania hanno sottolineato l’importanza di adottare un approccio realistico e graduale nella transizione verso veicoli a emissioni zero, evitando decisioni che possano mettere a rischio posti di lavoro, capacità produttive e investimenti. L’industria europea deve essere posta in condizioni di competere a livello globale, raccogliendo le sfide che vengono dalla Cina e dagli Usa, senza però sacrificare le sue eccellenze produttive”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Silvio Giovine.

