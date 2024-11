(AGENPARL) - Roma, 21 Novembre 2024

(AGENPARL) – gio 21 novembre 2024 Sanità: Di Biase (Pd), retorica di Meloni fa a pugni con discriminazioni Regione Lazio

“La maternità è diventata un impedimento all’assunzione? Da quanto apprendiamo dagli organi di stampa sembrerebbe davvero così dal momento che la Regione Lazio vuole discriminare le donne che fanno figli. Per questo sono qui a chiedere una pronta risposta da parte del governo: come si può conciliare la retorica della presidente Meloni che parla di maternità e famiglia e le discriminazioni da parte della Regione Lazio?” Lo domanda in Aula di Montecitorio la deputata dem Michela Di Biase.

“Alcune infermiere, vincitrici di un concorso pubblico, avrebbero ricevuto una Pec con cui è stato chiesto dalla Regione Lazio di posticipare l’avvio del rapporto di lavoro con firma del contratto al termine del periodo della maternità obbligatoria. Se così fosse, ci troveremo davanti ad un atto gravissimo e preoccupante, esattamente l’opposto dell’ideologia del governo Meloni che predica bene e razzola malissimo”, conclude Di Biase.

