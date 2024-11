(AGENPARL) - Roma, 21 Novembre 2024

(AGENPARL) – gio 21 novembre 2024 PDL MATTIA, MILANI (FDI): SODDISFAZIONE PER APPROVAZIONE NORMA CHE

RIGENERA QUANTO GIA’ EDIFICATO

Esprimo soddisfazione per l’approvazione oggi in Aula Montecitorio della

norma il cui titolo recita chiaramente ‘semplificazione di interventi di

demolizione e ricostruzione edilizia’. E sottolineo che non solo non

contrasta con le competenze di Regioni e Comuni in tema di urbanistica,ma

semplifica la demoricostruzione e alleggerisce il peso sugli uffici tecnici

comunali. Contribuisce in maniera decisa alla sostituzione edilizia e al

contenimento del consumo di suolo.

Si tratta, in sostanza, di rigenerare quanto già legittimamente edificato.

Noi di Fratelli d’Italia rivendichiamo con orgoglio la modernità della

norma e la sua spinta ad una urbanistica libera da vincoli pensati in un

contesto in cui le città dovevano svilupparsi con il conseguente carico di

urbanizzazioni primarie e secondarie. Oggi il problema è densificare i

contesti urbanizzati e fermare l’espansione urbana con la conseguente

necessità di costi di urbanizzazione e di costi per i servizi pubblici.” E’

quanto dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Massimo Milani, segretario

della Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici