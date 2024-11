NOTA FARNESINA – CONSULTAZIONI POLITICHE BILATERALI ITALIA-SUD AFRICA GUIDATE DAL VICE MINISTRO CIRIELLI E DAL VICE MINISTRO DEGLI ESTERI SUDAFRICANO ALVIN BOTES

(AGENPARL) - Roma, 21 Novembre 2024

Si sono svolte oggi alla Farnesina le consultazioni politiche bilaterali tra Italia e Sud Africa. Il Vice Ministro Edmondo Cirielli e il Vice Ministro degli Esteri del Sud Africa, Alvin Botes, hanno guidato le rispettive delegazioni.

Il Vice Ministro Cirielli si è congratulato con il Sud Africa per la tradizione democratica del Paese, a trent’anni dalla fine dell’Apartheid, e per la prossima Presidenza sudafricana del G20. Italia e Sud Africa hanno sottolineato l’importanza delle consultazioni bilaterali come ponte tra la Presidenza del G7, detenuta dall’Italia nel 2024, e la Presidenza del G20 che il Sud Africa assumerà per la prima volta dal 1 dicembre 2024. Italia e Sud Africa hanno riconosciuto il ruolo chiave svolto da entrambi i Paesi nei fora multilaterali di rispettiva appartenenza, a partire dalle Nazioni Unite.

Il Vice Ministro Cirielli ha ricordato come il rafforzamento dei legami tra Roma e Pretoria rappresenti un passo importante per la crescita dei rispettivi popoli. Il Sud Africa è un partner economico rilevante per l’Italia nell’Africa sub-sahariana, come dimostrato dai livelli dell’interscambio bilaterale, che nel 2023 è stato pari a 4,5 miliardi di euro. La comunità italiana nel Paese conta circa 37.000 connazionali, risultando la più numerosa del Continente e vantando una piena integrazione nella società.

Lo sviluppo e la stabilità del Continente africano, in cui il Sud Africa svolge un ruolo di primo piano, sono temi di massima attenzione per l’Italia che ha promosso anche in ambito G7 progetti in linea con il Piano Mattei per l’Africa, basati su una logica paritaria. In tale contesto prospettive interessanti sono offerte al Sud Africa anche dal Fondo Italiano per il Clima. Le Parti hanno ribadito l’impegno a proseguire anche in futuro la propria cooperazione bilaterale e multilaterale.