(AGENPARL) - Roma, 21 Novembre 2024

(AGENPARL) – gio 21 novembre 2024 M5S, Ferrara: “Dibattito sulle alleanze è mal posto. Voto per la Costituente è passaggio fondamentale per ripartire”

“Il dibattito sulle alleanze a mio avviso è mal posto. Credo che ricondurre ad esse il calo di consenso sia come cercare di leggere un libro al buio: non riesci a vedere niente, anche se ce l’hai davanti agli occhi.

Io non voglio certo alleanze fatte a caso, giusto pochi giorni prima del voto. Ma accordi solidi, con programmi chiari e valori condivisi.

Come Movimento 5 Stelle abbiamo battaglie storiche che sono nostre e che nessuno ci potrà togliere: partecipazione dal basso, lotta agli sprechi della politica, reddito di cittadinanza e sostegno alla povertà, rispetto dei diritti civili, digitalizzazione, transizione ecologica, pace.

Queste battaglie sono la nostra identità. Questi sono i valori che, se rispettati, ci impediranno di essere ‘fagocitati’ (come paventa qualcuno) e anzi ci permetteranno di tornare a crescere.

Lungo la strada qualcosa è stato perso, è vero. Se oggi otteniamo meno voti è perché ci manca chiarezza e un progetto solido, non perché ci siamo alleati col Pd o con Avs. Ma allo stesso tempo, allearsi non basta: questi voti li riprendiamo risolvendo i problemi degli italiani, dando un futuro alle famiglie e ai giovani. Pensare che sia sufficiente mettersi al traino del Pd significherebbe condannarsi all’inconsistenza.

Ricompattiamoci e cambiamo il necessario per poter meglio servire i cittadini nel nuovo contesto politico in cui ci troviamo. Facciamo delle scelte forti, ascoltiamo la voce dell’astensionismo, dialoghiamo con chi condivide pezzi del nostro cammino. E votiamo tutti sui temi posti in questi giorno dalla nostra Assemblea costituente.

Solo così possiamo tornare a migliorare le nostre città e il nostro Paese”.