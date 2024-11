(AGENPARL) - Roma, 21 Novembre 2024

Edilizia scolastica: Interventi alla scuola di infanzia Al Zgheli di Santa Giustina per i servizi accessi e spazi comuni e alla primaria di Miramare per implementare la qualità acustica della mensa

Spazi comuni, servizi e accessi, oltre che all’ottimizzazione dell’impatto acustico nella mensa, sono questi i principali interventi in programma con piccoli ma importanti progetti di edilizia scolastica nel riminese.

Nello specifico, a Santa Giustina, la scuola di infanzia Al Zgheli sarà l’oggetto di un “Intervento di rifunzionalizzazione di alcuni locali della scuola infanzia Al Zgheli” in seguito all’ introduzione di una sezione nido con sedici posti, in seguito alla quale si sono resi necessari alcuni lavori relativi ai servizi, all’ingresso e agli spazi comuni.

La scuola elementare di Miramare vedrà invece l’ottimizzazione di alcune aree compresa la qualità acustica della mensa che verrà migliorata tramite appositi pannelli fonoassorbenti.

“Interventi – spiegano la vicesindaca Chiara Bellini e l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli– in grado di aumentare la qualità di fruizione quotidiana degli spazi di due importanti scuole riminesi. Santa Giustina è oggetto di un importante lavoro che ha permesso di inserire sedici posti di nido, mentre Miramare vedrà migliorie frutto di un lavoro di ascolto con docenti e famiglie, che testimonia l ‘attenzione che come Amministrazione stiamo mettendo nelle attività educative su tutto il territorio comunale”.