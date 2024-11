(ARC) Salute: Riccardi, Giornate mediche triestine propagano cultura

(AGENPARL) - Roma, 21 Novembre 2024

Trieste, 21 nov – "Eventi come le Giornate mediche triestine

offrono una proposta di cultura della salute che nasce tra i

professionisti ma si propaga a tutti i cittadini, i quali devono

sapere che si possono fidare di chi li cura e che fanno bene ad

accoglierne le indicazioni anche quando queste possano sembrare,

sul breve, impopolari”.

Cos? si ? espresso l’assessore regionale alla Salute Riccardo

Riccardi portando il suo saluto dal palco del Teatro Verdi dove

vengono celebrate le Giornate mediche, giunte alla 78esima

edizione, che cade nella ricorrenza dei 150 anni

dell’Associazione medica triestina (Amt).

“Fa piacere – ha rilevato Riccardi – sentire dire dai medici di

Trieste che la nostra sanit? pubblica regionale ? ancora

eccellente: questo dipende molto da un sistema professionale

solido che manifesta talento e competenza. Allo stesso tempo – ha

aggiunto l’assessore – occorre in un momento cos? difficile come

l’attuale, nella citt? e nella regione pi? anziana d’Italia, che

si sappia cogliere il cambiamento dei bisogni della salute e

modificare di pari passo l’offerta in una cornice di

sostenibilit? generale in cui deve essere ben considerata la

variabile demografica: in questa sfida concetti come

appropriatezza delle prescrizioni e delle prestazioni, sistema

territoriale della salute e rapporto con le cure primarie e la

medicina generale diventano decisivi”.

L’assessore ha toccato anche il tema del rapporto tra medico e

paziente e di un rischio di ribaltamento dei ruoli. “Bisogna far

crescere il sistema delle tutele professionali – ha detto – di

fronte a casi di aggressione come quelli riportati dalle

cronache, ma anche ristabilire i ruoli allorch? certi cittadini

vogliono spiegare loro ai medici come si curano le persone”.

Per esprimere la gratitudine dell’Amministrazione del Friuli

Venezia Giulia, Riccardi ha consegnato alla presidente dell’Amt

Lucia Pelusi una targa della Regione. Tra gli altri ospiti della

serata, che si conclude con un concerto degli allievi del

Conservatorio Tartini e prelude a un intenso venerd? di relazioni

scientifiche al Polo didattico di Cattinara, sono intervenuti il

sindaco di Trieste Roberto Dipiazza e il direttore generale

dell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina Antonio

Poggiana.

