cartellone eventi estate atessana

ESTATE ATESSANA 2025 – UN CARTELLONE FITTO DI EVENTI PER VIVERE OGNI GIORNO LA CITTA'

Terzo cartellone eventi per Atessa – dopo quelli del “maggio atessano” e “giugno atessano” – con altri 60 appuntamenti che si spalmano sui mesi di luglio e agosto. Eventi della tradizione musicale, culturale, gastronomica e religiosa per vivere, ogni giorno, la Città.

“Scaldàti i motori” con la Festa della Musica, si apre -a luglio- il sipario sulle kermesse musicali della tradizione paesana con la Rassegna bandistica dedicata al m° Antonio Di Iorio, Atessa in Jazz, la Festa del Folklore, Dimore Sonore e tante altre.

Quest’anno il riconoscimento storico della Città andrà alle Aziende Agricole di Atessa con oltre 50 anni di attività e sarà celebrato con una manifestazione, in piazza Silone, il 2 agosto.

Torna anche l’appuntamento per gli amanti della lettura con il Festival letterario “Libri a Corte” che si terrà nel salotto di piazza Benedetti dal 28 luglio al 1° agosto.

Appuntamenti all’aperto anche per il Teatro dialettale e fiabesco con serate dedicate sia ai più piccoli che al pubblico adulto.

Numerosi gli eventi dedicati alle eccellenze enogastroniche. Si parte sabato 12 luglio, a Vallaspra, con “Naturalmente Rosa” – organizzato dall’Amministrazione Comunale con l’Associazione Italiana Sommeliers – per poi arrivare a nuovi appuntamenti delle Associazioni cittadine con “Paella e Sangria”, il 26 e 27 luglio, poi – ad agosto – il primo “Atessa Pizza Festival” dal 1 al 3, la “Festa del Contadino” dal 2 al 5, la meraviglia di “Corti Antiche”, il 9, poi la “Festa de li Squacciafichere” il 13 a, la sagra “Li pallotte di Crope” il 14, “Le Notti del Vino” il 23 e 24 e la “Festa della Birra” dal 29 al 31 . Una vera “scorpacciata” di eventi per tutti i palati.

Per i più giovani, sulla Villa Comunale, si ballerà fino a notte e poi il grande appuntamento dance, il 16 agosto, in piazza Garibaldi con “90’s-2000’s Party” di Radio Studio 5. Il “Ferragosto atessano”, con le Feste Patronali, culminerà, lunedì 18, con il concerto di Enrico Nigiotti, il giovane talento di “Amici”, X-Factor e Sanremo.

Un cartellone ricco di iniziative e concerti gratuiti da scoprire e vivere insieme giorno per giorno.

I dettagli di ogni evento saranno indicati nel corso delle settimane attraverso i canali di comunicazione dell’Amministrazione comunale.