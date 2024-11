(AGENPARL) - Roma, 21 Novembre 2024

(AGENPARL) – gio 21 novembre 2024 AGENDA SINDACO ROBERTO GUALTIERI VENERDÌ 22 NOVEMBRE 2024

IL TOURING CLUB COMPIE 130 ANNI

Ore 9.35 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene al convegno per la celebrazione dei 130 anni del Touring Club Italiano (Tempio di Vibia Sabina e Adriano, via De’ Burrò 149).

PRESENTAZIONE RAPPORTO “LA POVERTÀ A ROMA”

Ore 11.25 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene alla presentazione del Rapporto “La povertà a Roma: un punto di vista” (Palazzo Lateranense – Sala Ugo Poletti, piazza San Giovanni in Laterano 6A).

ALL’ESQUILINO UN POLO PER L’INNOVAZIONE SOCIALE

Ore 18.15 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene all’inaugurazione di Poleis, Polo dell’Esquilino per l’Innovazione Sociale (Polo Civico Esquilino, via Galilei 57).