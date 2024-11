(ACON) TAGLIAMENTO. APPROVAZIONE TRASVERSALE MOZIONE, MA TANTE PERPLESSIT/2

(AGENPARL) - Roma, 21 Novembre 2024

(AGENPARL) – gio 21 novembre 2024 (ACON) Trieste, 21 nov – A restare dell’idea che la mozione 100

a firma del Centrodestra andasse bocciata, anche perch?

“contraddittoria con quanto sta decidendo la Giunta”, ? stata

Rosaria Capozzi (M65): “L’assessore Scoccimarro ha parlato anche

in Aula di un ponte traversa tra i Comuni di di Spilimbergo e

Dignano, invece in questa mozione si afferma di voler comprende

gli interventi dell’allegato III-B, il quale inizialmente parlava

di traversa di Pinzano in seguito modificata con traversa

adiacente al ponte di Dignano, quindi la mozione crea solo

confusione. Vorremo anche capire dov’? il documento preliminare

all’avvio della progettazione per costruire il ponte traversa o

almeno perch? abbiamo speso pi? di 90mila euro per il progetto

precedente, ormai da buttare”. Parimenti Furio Honsell (Open

Sinistra Fvg), che ha accusato la “poca chiarezza degli

interventi tra un’opera sola, no due opere, gi? il ponte di

Dignano, no il ponte non si tocca perch? vincolato dalla

Sovrintendenza”.

E con loro Serena Pellegrino (Avs), che ha accusato l’audizione

decisa con l’Autorit? di bacino distrettuale Alpi Orientali come

“voler tacitare il Consiglio, specie le Opposizioni, e imbonire i

sindaci del medio e alto Friuli che mal digeriscono i progetti,

in particolare la realizzazione di un ponte laminante all’altezza

di Dignano e Spilimbergo”. Non solo, perch? dalla consigliera i

suggerimenti sono stati di “fare una costante manutenzione

dell’alveo del fiume dalla sorgente alla foce, bloccare le nuove

costruzioni in aree a rischio, non procedere con inutili percorsi

stradali, mettere immediatamente in sicurezza il ponte esistente

e mantenere il traffico pesante in autostrada”. Spunti che, per?,

hanno fatto intervenire l’assessore regionale al Territorio,

Cristina Amirante, che ha rigettato ogni intenzione di voler

rendere le sponde del fiume edificabili e ha difeso la necessit?,

invece, di dover intervenire con opere stradali indispensabili

per alleggerire i carichi di traffico in zona.

Per Marco Putto (Patto per l’Autonomia-Civica Fvg) “la Giunta

Fedriga ha gestito male la comunicazione sull’argomento. Gli

interventi devono avvenire lungo tutta l’asta del fiume, senza

dividere monte e valle”. E per Francesco Martines (Pd) il

problema ? “garantire trasparenza, indispensabile quando si

trattano le grandi opere, inoltre interventi come questo non

possono evitare un minimo di impatto ambientale, ma va trovato

quello che impatta meno e al contempo garantisce la massima

sicurezza a tutti”.

Una sicurezza che, come riportato in apertura, ? stata chiesta a

gran voce dalla leghista Maddalena Spagnolo assieme alla

chiarezza del fine della mozione “che parla di una audizione che

non si capisce a cosa servir?”. Non di tenore diverso

l’intervento di Massimiliano Pozzo (Pd), che ha accusato Giunta e

Maggioranza di cambiare idea a solo un anno dalle decisioni

prese. “Non scaricate colpe su comitati e ambientalisti – ha

detto -, perch? chi governa ha l’onere di decidere e di dire

quali opere intende fare. Inoltre le mozioni che prevedono

impegni ma senza date, non servono a nulla”.

Dalla Amirante alcuni dettagli sui 46 milioni di euro a

disposizione – ha spiegato – “non per allargare il ponte di

Dignano, ma per la sua messa in sicurezza la parte delle

fondazioni rovinata dalle piene”. Mentre Scoccimarro ? stato

perentorio: “Si smetta di chiamare diga ci? che diga non ? e si

smetta di affermare che ho detto che il ponte ? pericolante, ho

solo ricordato che 100 anni fa appena costruito una piena ne

port? via un pezzo, perci? si pu? presumere che a maggior ragione

oggi potrebbe accadere la stessa cosa”. Inoltre “il ponte nuovo

ancora non si sa come sar?, alla fine lo decideranno i tecnici”.

Ma anche: “Il Piano di gestione del rischio non lo ha fatto la

Regione, ma l’Autorit? di bacino, che ? ministeriale. Entro la

fine dell’anno partir? la gara per il ponte traversa di Dignano e

un mese dopo quella per Madrisio-Varmo”.

