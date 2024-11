(AGENPARL) - Roma, 20 Novembre 2024

(AGENPARL) – mer 20 novembre 2024 Sanità, Petrucci (Fdi): “Dal governo stanziamenti record”

“Il Governo Meloni conferma il proprio impegno verso una sanità pubblica efficiente e accessibile a tutti i cittadini. Con uno stanziamento record di 136,5 miliardi previsto per il 2025, Fratelli d’Italia dimostra di considerare la salute una priorità assoluta. Questo significativo investimento non è solo un dato economico, ma rappresenta una scelta politica chiara: rafforzare il Sistema Sanitario Nazionale e garantirne la sostenibilità nel lungo termine. Tra le misure concrete in cantiere, si lavora per superare la cronica carenza di personale sanitario, una delle principali criticità che affliggono il settore. In tale ottica, il Governo ha previsto l’abolizione del tetto di spesa per le assunzioni, permettendo alle strutture sanitarie di adeguare gli organici alle reali esigenze. Parallelamente, si punta a eliminare il numero chiuso a Medicina, rendendo più accessibile la formazione per i giovani che desiderano intraprendere questa professione cruciale. Fratelli d’Italia, in linea con il programma di Governo, si impegna a costruire un sistema sanitario moderno, equo e capace di rispondere alle sfide future”.

E’ quanto dichiara Simona Petrucci, senatrice di Fratelli d’Italia.

