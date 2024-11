Domenica 24 Novembre concerto di musica antica a Ponzano Monferrato

(AGENPARL) - Roma, 20 Novembre 2024

DOMENICA 24 NOVEMBRE LA CHIESA DI PONZANO MONFERRATO OSPITA L’ENSEMBLE “L’HUMANA FRAGILITÀ”: UN CONCERTO DI MUSICA CON I GIOVANI TALENTI DEL CONSERVATORIO G. VERDI DI TORINO

La musica torna protagonista sulle colline del Sacro Monte di Crea con un nuovo appuntamento previsto per domenica 24 novembre e inserito nel calendario di “Le Vie dei Sacri Monti. Itinerari d'arte e natura attorno al Sacro Monte di Crea”, il progetto sostenuto dalla Fondazione Compagnia San Paolo nell’ambito del Bando “Territori in Luce” che porta appuntamenti ad ingresso libero per scoprire ed approfondire i percorsi culturali e naturalistici della zona. Sono coinvolti numerosi enti e attori del territorio quali l’Ente Gestione dei Sacri Monti (ente capofila del progetto), Ricreare Crea, Riserva Speciale Sacro Monte di Crea, Pro Loco di Ponzano Monferrato, Casa degli alfieri, il Santuario Diocesano Madonna di Crea, i Comuni di Castagnole Monferrato, Ponzano Monferrato e Serralunga di Crea e la Diocesi di Casale Monferrato.

IL 24 NOVEMBRE MUSICA ANTICA CON I GIOVANI TALENTI

Domenica 24 novembre, la Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista a Ponzano Monferrato ospiterà un evento musicale di grande pregio tenuto dall’Ensemble “L’Humana Fragilità” (Conservatorio G. Verdi di Torino) con l’esibizione di Eleonora Ghiringhelli (viola da gamba bassa, viola da gamba, soprano), Adriano Zamboni (cembalo) e Maximiliano Danta (controtenore, cornetto e lirone). Il gruppo da camera di formazione variabile è specializzato nell’esecuzione di musica antica, in particolare barocca, e si contraddistingue in quanto composto da artigiani del suono, ossia musicisti che evocano la forza della parola e la maestria degli antichi compositori che hanno messo le parole in musica. Questo comprende una costante ricerca e approfondimento per trovare le diverse immagini sonore che ci arrivano dalle fonti. Per questo scopo l’Ensemble suona con copie di strumenti utilizzati all’epoca (per fare un tuffo nel passato della musica sacra) e così poter lavorare con uno dei materiali più eterei: il suono. Tutti gli artisti protagonisti risultano vincitori del “Premio Nazionale delle Arti ‘XVII edizione’ – Sezione Musica” con strumenti antichi e voci. La performance si distingue per la ricerca delle immagini sonore tramite l'utilizzo di strumenti antichi, compresi accurati duplicati di quelli utilizzati all'epoca. Questo contribuisce a una resa autentica e suggestiva dell'opera, unendo musica e poesia in un'unica espressione artistica. La proposta artistica è incentrata sul dramma di Orfeo ed Euridice, che si avvale della teatralità della musica del XVII secolo, sfruttando la polistrumentalità come elemento distintivo per la rappresentazione scenica. Il concerto è proposto in collaborazione con il progetto itinerante “I CONSERVATORI IN PIEMONTE” – TORET ARTIST Tre Sei Zero, nato nell’ottobre 2021 con l’obiettivo di traghettare giovani talenti emergenti della musica dalla scuola al pubblico. Mediante una convenzione redatta in accordo con le Direzioni dei quattro Conservatori della Regione e una selettiva selezione dei migliori studenti, si dà vita ogni anno, in Piemonte, a una rete di concerti creata in collaborazione con Assessorati alla Cultura Comunali e Associazioni Culturali del Territorio. Elemento imprescindibile è quello di riconoscere ai giovani concertisti, oltre al cachet artistico, gli oneri previdenziali e assistenziali. Dal 2021 l’iniziativa conta più di cento concerti che hanno visto protagonisti 70 giovani talenti. “I CONSERVATORI IN PIEMONTE”, nel 2024 ha partecipato al florido calendario di “MiTo per la Città” e dato vita a un sodalizio con la “Fondazione Gioventù Musicale D’Italia” (oltre 20.000 concerti in 70 anni di attività) e terrà dunque il 24 novembre una sua nuova data anche in Monferrato.

DOMENICA 1° DICEMBRE: SPETTACOLO “TERESA, OVVERO LA SARTA CHE VOLEVA RICUCIRE IL FIRMAMENTO”

Gli appuntamenti di “Le Vie dei Sacri Monti. Itinerari d'arte e natura attorno al Sacro Monte di Crea” continueranno poi domenica 1° dicembre nuovamente a Ponzano Monferrato dove, presso la sala della dimora storica "Al Sagittario di Ponzano" di Via Venda 1, alle ore 16 avverrà lo spettacolo "Teresa, ovvero la sarta che voleva ricucire il firmamento". La rappresentazione, a cura di “Casa degli alfieri” e “Astiteatro 46”, è tratta dall’omonimo racconto di Antonio Catalano e vedrà la partecipazione dell’attrice Patrizia Camatel, le voci del radiodramma Esther Ruggiero e Vincenzo Caruso, l’allestimento tessile e i costumi di Barbara Mugnai, la regia di Antonio Catalano. L’ingresso è a offerta libera.

Tutto il programma di “Le Vie dei Sacri Monti. Itinerari d'arte e natura attorno al Sacro Monte di Crea” è consultabile su http://www.viedeisacrimonti.it