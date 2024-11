ANCI. BRUNETTA: MANFREDI ATTESO AD IMPORTANTI SFIDE PER IL FUTURO DELLE NOSTRE CITTA’

(AGENPARL) - Roma, 20 Novembre 2024

“I migliori auguri al prof. Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, neoeletto Presidente dell’ANCI. Lo aspettano sfide importanti per il futuro delle nostre città, grandi e piccole, ma con problemi comuni come la crisi abitativa, il lavoro che manca, i servizi pubblici carenti e le difficoltà di vita delle periferie e delle aree interne. Il CNEL ha da tempo con ANCI, grazie anche ad un accordo interistituzionale, una proficua e costante collaborazione che intendiamo ulteriormente implementare. Il CNEL con il suo bagaglio di esperienze e di conoscenza sarà sempre presente a fianco dell’ANCI per raggiungere i migliori risultati in termini di qualità e di efficienza che i cittadini si aspettano, in particolare dalle amministrazioni locali”. lo ha dichiarato il Presidente del CNEL, Renato Brunetta complimentandosi con Gaetano Manfredi, nuovo presidente dell’ANCI, l’Associazione nazionale dei Comuni italiani.

