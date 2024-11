(ACON) STATO-REGIONE. MORETTI (PD): NON ACCETTIAMO PRESE IN GIRO

(AGENPARL) - Roma, 20 Novembre 2024

(AGENPARL) – mer 20 novembre 2024 (ACON) Trieste, 20 nov – “In Consiglio regionale la forma ?

sostanza, il metodo con il quale ? stata portata avanti la

trattativa con lo Stato rappresenta una mancanza di rispetto

verso l’assemblea legislativa del Fvg e le scuse del presidente

Fedriga lo hanno confermato. L’ordine del giorno presentato oggi

dal Centrodestra ? una patetica farsa e una presa in giro. Noi

non ci stiamo: ecco perch? non abbiamo partecipato al voto”.

Lo afferma, in una nota, il capogruppo del Pd in Consiglio

regionale, Diego Moretti a margine dell’informativa del

presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga in materia di

accordi finanziari fra Stato e Regione e del conseguente ordine

del giorno presentato dal centrodestra.

“Questo, nonostante l’accordo sia rimasto sostanzialmente lo

stesso del 2021 – prosegue Moretti – che avevamo votato dopo un

percorso di coinvolgimento del Consiglio. Accordi di questa

portata non si chiudono in pochi giorni”.

“Oggi ne abbiamo parlato solo perch? noi abbiamo pubblicamente

posto il problema. Dobbiamo quindi rilevare che la mancanza di

unitariet? nel percorso di condivisione del rinnovo del Patto

Stato-Regione ? l’ennesima triste conferma che il Consiglio e le

sue commissioni continuano a essere considerate dalla maggioranza

di centrodestra un fastidioso orpello, un atteggiamento difronte

al quale non ci stancheremo mai di opporci”, conclude il dem.

