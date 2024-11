(AGENPARL) - Roma, 19 Novembre 2024

(AGENPARL) – mar 19 novembre 2024 COMUNICATO STAMPA

Superbonus: UniCredit aumenta a 50 milioni di euro il plafond per il Cratere del sisma 2009

UniCredit raddoppia il suo impegno e porta a 50 milioni di euro il plafond finalizzato

all’acquisizione dei crediti d’imposta delle imprese del Cratere, in accordo con il Comune

dell’Aquila, la Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di sviluppo dei territori colpiti

dal sisma del 6 aprile 2009 e i Comuni del Cratere 2009.

Le imprese operanti nel Cratere sismico 2009, che operano con modalità sconto in fattura, possono

presentare alla società veicolo EBS, per il tramite di UniCredit, la richiesta di un plafond per la

cessione dei crediti d’imposta riferiti agli interventi ammessi al superbonus, effettuati o da

effettuare, su edifici o unità immobiliari a destinazione prevalentemente abitativa per i quali sia

stato accertato il nesso causale tra il danno all’immobile e l’evento sismico. L’accordo resterà in

vigore fino al 31 dicembre 2025.

“L’aumento del plafond – commenta Roberto Fiorini, Regional Manager Centro Italia di UniCredit

– conferma il continuo impegno della banca verso le imprese e i cittadini della Regione e

l’attenzione alle diverse esigenze dei territori dove operiamo. Nei giorni scorsi l’inaugurazione della

filiale di L’Aquila Sallustio, distrutta dal terremoto del 2009, ha rappresentato un simbolo della

rinascita di queste aree che hanno subito gravi danni negli anni scorsi”.

“Si tratta di una importante e ulteriore dimostrazione di attenzione nei confronti della nostra città

e del nostro territorio da parte di UniCredit, confermata anche dalla recente apertura della nuova

filiale dell’istituto bancario nel centro storico dell’Aquila. Raddoppiare il plafond per l’acquisizione

dei crediti d’imposta delle imprese operanti nei comuni del Cratere sismico 2009 consente di dare

una risposta concreta al completamento del processo di rinascita delle nostre aree interne.

Rivolgiamo un doveroso ringraziamento per il supporto e il confronto continui a UniCredit, in

particolare a Remo Taricani, deputy head of Italy, Roberto Fiorini, regional manager per il Centro

Italia, unitamente a Andrea La Ganga, coordinatore del progetto Ecobonus dell’istituto bancario.