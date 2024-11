(AGENPARL) - Roma, 18 Novembre 2024

(AGENPARL) – lun 18 novembre 2024 Regionali: Bonafoni (PD), vittorie piene con PD in forma smagliante

“La giornata più importante di questi mesi di lavoro, due vittorie piene con due candidati straordinari come Stefania Proietti e Michele de Pascale. In Umbria e in Emilia Romagna vince la coalizione unita, con un PD in forma smagliante, primo partito in Italia. Ora avanti per costruire l’alternativa a queste destre. Buon lavoro ai nuovi presidenti!”.

Lo dichiara in una nota Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale del PD.

Roma, 18 novembre 2024