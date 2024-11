(AGENPARL) - Roma, 18 Novembre 2024

MERCATO DEL LAVORO, DOMANI LA PRESENTAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA CONFINDUSTRIA CATANIA E CENTRO PER L'IMPIEGO

TRA **CONFINDUSTRIA

CATANIA E CENTRO PER L’IMPIEGO *

*Domani, martedì 19 novembre, alle ore 10:00*, presso la sede di

Confindustria Catania (viale Vittorio Veneto 109), si terrà l’incontro dal

titolo *“Il Centro per l’impiego incontra le aziende. Opportunità e

presentazione dei servizi”* che mira a consolidare le sinergie tra settore

pubblico e privato, con focus sulle dinamiche del mercato del lavoro.

Durante l’incontro verrà illustrato il protocollo d’intesa recentemente

siglato tra Confindustria Catania e il Centro per l’impiego etneo con

l’obiettivo di offrire servizi mirati alle imprese e supportarle nelle loro

esigenze di assunzione e formazione professionale. L’evento si aprirà con i

saluti di *Marco Causarano*, vicepresidente di Confindustria Catania,

e *Sebastiano

Mario Guarrera*, dirigente del Servizio IX del Centro per l’impiego di

Catania. Ad illustrare nel dettaglio i servizi dedicati alle imprese

saranno: *Emanuela Perrone*, funzionario direttivo per il servizio di

supporto all’Autoimpiego e autoimpresa; *Claudia Ensabella*, funzionario

direttivo del servizio tirocini extracurriculari; *Filippo Dibilio*,

istruttore direttivo per l’Apprendistato; *Carla Callari*, istruttore

direttivo del servizio IDO (incontro domanda e offerta di lavoro); *Silvana

Carta*, funzionario direttivo del servizio di Collocamento mirato (L.

68/99) per le persone con disabilità. L’incontro si concluderà con una fase

di dibattito, in cui le aziende potranno confrontarsi direttamente con i

funzionari del Centro per l’impiego e fissare eventuali appuntamenti per

approfondire temi specifici di loro interesse.

*CONFINDUSTRIA CATANIA*

Patrizia Mazzamuto