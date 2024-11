(AGENPARL) - Roma, 17 Novembre 2024

(AGENPARL) – dom 17 novembre 2024 COMUNICATO STAMPA

Giornata delle Vittime della Strada, le autoscuole Confarca: “Ancora troppi giovani morti, avanti con campagne di sensibilizzazione e nuove norme per la prevenzione”

Il presidente Colangelo: “Troppa distrazione con smartphone e abuso di alcol, approvare le nuove norme sulla sicurezza stradale”

“Le vittime degli incidente stradali sono sempre più giovani, dobbiamo proseguire con le campagne avviate nelle scuole e augurarci che con il nuovo codice della Strada che sarà discusso martedì al Senato ci sia la stretta auspicata sull’uso dei telefonini e sull’abuso di alcol”. È il commento di Paolo Colangelo, presidente nazionale della Confarca (confederazione nazionale che rappresenta oltre 2400 tra scuole guida e studi di consulenza su tutto il territorio) nella Giornata delle Vittime sulla Strada. Secondo gli ultimi dati Istat, nel 2023 sono aumentati gli incidenti stradali dello 0,4%, con una diminuzione dei decessi, ma la distribuzione dei tassi di mortalità stradale per età calcolati sulla popolazione residente conferma lo svantaggio delle classi più giovani (20-34 anni): in quella dei 20-24enni, in particolare, si arriva a 77,0 ogni milione di abitanti.

“Per questo motivo, insieme con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, abbiamo avviato incontri con gli studenti sia al nord est che al nord ovest e al sud, e a breve anche al centro, proprio per sensibilizzare i ragazzi sulla necessità della prevenzione, attraverso le crash test experience e le lezioni sull’utilizzo dei sistemi di sicurezza quali le cinture e il casco” afferma Colangelo.

“Occorre una maggiore coscienza quando si è alla guida – aggiunge il presidente della Confarca – Il messaggio che abbiamo portato nelle scuole, anche con il viceministro Galeazzo Bignami, è che l’incidente sia una tragedia non solo per la vittima, ma anche per tutta la famiglia che vivrà col dolore per sermpre”.

Colangelo si sofferma poi sulla discussione in programma per martedì prossimo, 19 novembre, in Senato, sul nuovo Codice della Strada. “L’introduzione delle norme sulla prevenzione degli incidenti stradali che prevedono l’alcol-lock e più sanzioni per l’utilizzo del cellulare, primo nemico alla guida perché fonte di distrazioni, soprattutto tra i più giovani, sono fondamentali per abbattere il numero di vittime e avvicinarci agli obiettivi prefissati dall’Unione Europea entro l’anno 2030”.

