(AGENPARL) - Roma, 14 Novembre 2024

(AGENPARL) – gio 14 novembre 2024 Ponte Stretto: Ferrante (Mit) “Ok impatto ambientale step decisivo, vince Italia del fare”

“Il parere favorevole al Ponte sullo Stretto da parte della Commissione Tecnica di Valutazione dell’impatto ambientale è uno step decisivo, che conferma la validità del nostro progetto e smentisce le posizioni ideologiche della sinistra. Il Ponte non servirà solo a collegare Calabria e Sicilia, ma il nostro Paese all’Europa: un’opera strategica targata Forza Italia, perché il progetto scelto come attuale base dell’opera e promosso dalla Commissione VIA porta la firma del nostro Presidente Silvio Berlusconi. Oltre ad essere un’infrastruttura prioritaria per lo sviluppo economico e sociale, è anche il simbolo di una nuova fase per il Sud e per tutto il Paese. Con il sì a quest’opera vince l’Italia del fare, un’Italia più moderna e interconnessa, che crede nello sviluppo e non si arrende alla logica del disfattismo”. Lo scrive in una nota il Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tullio Ferrante.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma