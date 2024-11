(AGENPARL) - Roma, 14 Novembre 2024

(AGENPARL) – gio 14 novembre 2024 Dal link è scaricabile la planimetria con la deviazione *https://ufficiostampa.comune.ra.it/nl/pmu9gs/wb0x7k/yluqs4/uf/3/aHR0cHM6Ly9jbG91ZC5jb211bmUucmEuaXQvb3duY2xvdWQvcy9BZUxaNEh6TU1TdThvSFo?_d=9AD&_c=34900f85* [1]

*Da lunedì lavori di realizzazione di una rotonda in via Canale Magni: le modifiche alla viabilità*

Al via lunedì 18 novembre i lavori di realizzazione di una rotonda prevista nell’ambito delle opere di urbanizzazione denominate Ca Ponticelle, che comporteranno chiusure e deviazioni legate alla viabilità in via Canale Magni, *nel tratto compreso **tra la rotonda degli Scaricatori e la rotonda degli Ormeggiatori.***

Per consentire lo svolgimento degli interventi, è stato pertanto disposto nel tratto interessato il divieto temporaneo di transito per tutti i veicoli e i pedoni *dalle 8 di lunedì 18 novembre prossimo* *fino alla fine dei lavori prevista entro le 24 di domenica 8 dicembre.*

In tale periodo i veicoli potranno utilizzare il percorso rotonda degli Ormeggiatori, via Baiona (tratto compreso tra la rotonda degli Ormeggiatori e la rotonda dei Doganieri), rotonda dei Doganieri, via Bassette, Rotonda degli Scaricatori e viceversa.

