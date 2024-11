PUGLIA, ANAS: CONSEGNATI LAVORI TERZO STRALCIO DELL’ITINERARIO MAGLIE-SANTA MARIA DI LEUCA

(AGENPARL) - Roma, 13 Novembre 2024

(AGENPARL) – mer 13 novembre 2024 PUGLIA, ANAS: CONSEGNATI I LAVORI DI REALIZZAZIONE PER IL TERZO STRALCIO DELL’ITINERARIO MAGLIE-SANTA MARIA DI LEUCA

Gli interventi riguardano il Terzo Stralcio – dal km 18,140 al km 23,300 – nel tratto compreso tra Montesano Salentino, Andrano e Tricase

Investimento complessivo di quasi 50 milioni di euro

Bari, 13 novembre 2024

Nella mattinata di oggi, Anas, società del Gruppo Fs Italiane, ha consegnato i lavori per la realizzazione del 3 Stralcio del Primo Lotto dell’Itinerario Maglie-Santa Maria di Leuca compreso nel progetto che Anas ha redatto per l’intervento di ammodernamento della SS275 “di Maglie-Leuca”.

Per la realizzazione dei lavori e per rispondere alle mutate esigenze progettuali, sotto il profilo della sostenibilità tecnico-economica e in relazione ai cambiamenti del contesto, l’itinerario Maglie Santa Maria di Leuca è stato suddiviso in due lotti:

Il primo lotto è stato suddiviso in tre stralci funzionali, e precisamente:

Il 1° stralcio, consegnato lo scorso 5 luglio 2024, si estende dal km 0 al km 10,5 circa (da Melpignano a Scorrano) per un importo complessivo di quasi 178 milioni. Il 1° stralcio attraversa i territori della provincia di Lecce e interessa 4 comuni (Melpignano, Maglie, Muro Leccese e Scorrano).

Il 2° stralcio parte dal km 10,5 circa e arriva al km 18,140 e comprende i territori di Botrugno a Surano.

Il 3° stralcio, in consegna oggi, si estende dal 18,140 al km 23,3 circa, pressoché in nuova sede in variante all’abitato di Montesano Salentino ed attraverserà anche i territori di Andrano e Tricase per una lunghezza del tracciato di poco più di 5 km.

L’appalto, per un importo complessivo di quasi 50 milioni di euro, è stato aggiudicato dall’impresa INFRATECH Consorzio Stabile.