MUNICIPIO XI, (LEGA): SASSAIOLA CONTRO MEZZI ATAC, SOLIDARIETA’ AI DIPENDENTI, SMANTELLARE IL CAMPO NOMADI”

(AGENPARL) - Roma, 13 Novembre 2024

(AGENPARL) – mer 13 novembre 2024 “Nella giornata di ieri una nuova sassaiola ha causato danni a alcuni mezzi

Atac della linea 023 e 891 nella rimessa di via Candoni, vicinissima al

noto campo nomadi. Siamo davvero stanchi di assistere a questi episodi,

così gravi per l’incolumità dei lavoratori dell’Azienda municipalizzata di

Roma. Tra l’altro all’interno della rimessa c’è anche un asilo nido, e

spesso fatti simili hanno coinvolto anche le automobili dei dipendenti”.

Così in una nota Fabrizio Santori, capogruppo Lega Roma Capitale, Daniele

Catalano e Enrico Nacca, consiglieri Lega in Municipio XI. “Riteniamo che

sia ora di finirla con le promesse e con le prese in giro ai danni dei

lavoratori e dei cittadini: il campo nomadi Candoni va smantellato, la

sinistra non può continuare ad avallare comportamenti illegali. Chiediamo

al Prefetto di Roma di intervenire non appena Roma Capitale si degnerà di

delineare una strategia per il superamento dei campi Rom”, concludono

Santori, Catalano e Nacca.

Roma, 13 novembre 2024

