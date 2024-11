Mi Gioco la Biblioteca: un torneo a colpi di gioco da tavolo per i giovanissimi di BRIANZABIBLIOTECHE – Comunicato Stampa

(AGENPARL) - Roma, 13 Novembre 2024

la biblioteca

IL TORNEO DELLE BIBLIOTECHE

DAL 16 AL 23 NOVEMBRE 2024

HAI TRA GLI 11 E I 19 ANNI?

SCEGLI LA BIBLIOTECA E DAI INIZIO ALLA SFIDA A COLPI DI

DIXIT, DOBBLE, EXPLODING KITTENS

BIBLIOTECA DI BRIOSCO

SABATO 23 NOVEMBRE

DALLE 10:00 ALLE 13:00

BIBLIOTECA DI MONZA S. GERARDO

SABATO 23 NOVEMBRE

DALLE 10.30 ALLE 12:30

BIBLIOTECA DI CESANO MADERNO

SABATO 16 NOVEMBRE

DALLE 14:00 ALLE 18:00

BIBLIOTECA DI MONZA S. ROCCO

PRESSO

PUNTO BIBLIO SAN FRUTTUOSO

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE

DALLE 10:00 ALLE 11.30

BIBLIOTECA DI MACHERIO

SABATO 23 NOVEMBRE

DALLE 10:00 ALLE 12:30

BIBLIOTECA DI MONZA TRIANTE

SABATO 23 NOVEMBRE

DALLE 15:00 ALLE 18:00

BIBLIOTECA DI MEDA

SABATO 16 NOVEMBRE

DALLE 16:30 ALLE 18:30

BIBLIOTECA DI MUGGIÒ

VENERDÌ 22 NOVEMBRE

DALLE 15:30 ALLE 17:30

PRENOTAZIONE CON C’È POSTO

BIBLIOTECA DI MONZA CEDERNA

SABATO 23 NOVEMBRE

DALLE 15:30 ALLE 17:30

BIBLIOTECA DI SEREGNO

DAL 16 AL 23 NOVEMBRE

IN ORARIO DI APERTURA

BIBLIOTECA DI MONZA CIVICA E RAGAZZI

SABATO 16 NOVEMBRE

DALLE 15:30 ALLE 18:30

BIBLIOTECA DI SOVICO

VENERDÌ 22 NOVEMBRE

DALLE 16:00 ALLE 18:00

PREMIAZIONE SABATO 14 DICEMBRE

EVENTO GRATUITO

NON È NECESSARIA PRENOTAZIONE SE NON DIVERSAMENTE INDICATO

PER MAGGIORI INFORMAZIONI http://WWW.BRIANZABIBLIOTECHE.IT

UN’INIZIATIVA DI