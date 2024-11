(AGENPARL) - Roma, 12 Novembre 2024

(AGENPARL) – mar 12 novembre 2024 Salute, Patriarca: “Su sclerosi rafforziamo telemedicina, teleriabilitazione e supporto psicologico”

“La mozione di maggioranza sulla sclerosi multipla si inserisce in un progetto utile a migliorare la qualità della vita delle persone affette da questa patologia, perché va incontro a bisogni reali e urgenti di pazienti e famiglie. La mozione propone un modello di buona politica sanitaria, ponendo le basi per una sanità pubblica digitalmente avanzata, responsabile ed inclusiva ed è per questo che Forza Italia la sostiene convintamente”.

Lo ha detto Annarita Patriarca, deputata di Forza Italia intervenendo nell’Aula di Montecitorio, in dichiarazione di voto sulle mozioni sclerosi multipla.

“La mozione promuove soluzioni innovative, come l’integrazione strutturale della telemedicina nel Ssn, e affronta con determinazione il tema della riabilitazione, spesso carente o non accessibile a tutti, in termini anche di teleriabilitazione e supporto psicologico da remoto. Pone anche l’attenzione anche sull’approvazione necessaria di PDTA per la sclerosi multipla, come indicato da AgeNaS, come anche il riconoscimento e lo sviluppo della rete di patologia dedicata alla presa in carico di persone con sclerosi multipla o patologie correlate”, ha aggiunto.

“Ci auguriamo che queste misure siano il primo passo verso una gestione sempre più efficace e complessa delle patologie croniche complesse”, ha concluso.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma