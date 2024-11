(AGENPARL) - Roma, 12 Novembre 2024

(AGENPARL) – mar 12 novembre 2024 Roma: Peschiaroli, sinistra miope non sostiene proposta FI su collegamento via Conti-via Tieri

“La sinistra al governo del municipio XV di Roma ha scelto di non sostenere la proposta di Forza Italia per realizzare il collegamento carrabile e ciclopedonale tra via Conti, via Pullè e via Tieri. È un vero peccato che non abbia recepito quella che è una reale necessità dei residenti in zona La Storta – Olgiata: trovare una soluzione ai problemi di viabilità e al traffico che tengono intrappolati migliaia di cittadini ogni giorno nel quadrante tra via Bragaglia – via Cassia – via Tieri. La nostra era una proposta di buon senso, che avrebbe permesso di rendere più fluida la viabilità, con un impatto positivo anche in termini di sostenibilità, considerando che il traffico che ogni giorno congestiona via Cassia e via Tieri rende difficile il raggiungimento della stazione dell’Olgiata. Una soluzione efficace anche per contenere il numero di incidenti, spesso gravi, che abbiamo registrato su via Tieri. Ancora una volta, la sinistra si dimostra miope e lontana dalle esigenze dei cittadini e interpreta le proposte e le istanze dell’opposizione di centrodestra in maniera ideologica”.

Così in una nota Stefano Peschiaroli, capogruppo di Forza Italia nel XV Municipio a Roma.

