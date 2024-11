(AGENPARL) - Roma, 12 Novembre 2024

*Domani l'inaugurazione del nuovo Punto digitale facile al Centro anziani

di Monteoliveto*

Si inaugura domani, mercoledì 13 novembre, il nuovo Pdf, il Punto digitale

facile che sarà attivo presso il Centro Anziani di Monteoliveto a Pistoia.

La conferenza stampa di presentazione si terrà alle 11.00 presso la sede

di via Bindi 16.

Vi prenderanno parte un rappresentante dell’assessorato regionale alle

infrastrutture digitali, il presidente della Fondazione S. Atto, che lo

gestirà, don Cristiano D’Angelo.

I Punti digitale facile hanno il compito di agevolare l’utilizzo da parte

degli utenti di tutti i dispositivi elettronici e sono in grado di fornire

numerose prestazioni, dalla Carta d’identità elettronica, all’accesso ai

servizi digitali sanitari regionali a partire dalla tessera sanitaria, alla

consultazione del proprio fascicolo sanitario elettronico, alla

prenotazione di esami e prestazioni attraverso il Centro unico di

prenotazione (Cup), alla prenotare di appuntamenti in Questura per

richiedere o rinnovare il passaporto, e altro ancora.