(AGENPARL) - Roma, 12 Novembre 2024

(AGENPARL) – mar 12 novembre 2024 DISABILITÀ, MAZZELLA (M5S): “ASSOCIAZIONI BOCCIANO MANOVRA, MELONI LASCIA INDIETRO FRAGILI”

Roma, 12 nov. – “Le associazioni che tutelano i diritti delle persone con disabilità, tra cui Fish e Fand, hanno sonoramente bocciato la manovra del governo. Come hanno giustamente rimarcato a mezzo stampa, le risorse stanziate non sono sufficienti a coprire i servizi essenziali, come l’assistenza domiciliare, il sostegno scolastico, e l’inclusione lavorativa. Come denunciato da questi coraggiosi operatori del settore, manca ben 1 miliardo, non esattamente una piccola cifra. Questo governo continua a districarsi tra un mix di promesse non mantenute e tagli ai settori fondamentali e ancora una volta a farne le spese sono i fragili, lasciati indietro da Meloni. Secondo le associazioni, le risorse stanziate non sono adeguatamente sufficienti per finanziare diversi progetti e misure vitali: la situazione è ormai insostenibile e richiede investimenti immediati. La disabilità non può essere una voce marginale nelle politiche di bilancio e la politica non può limitarsi a parole vuote, servono azioni concrete e fondi reali. Al contrario, questo governo sembra preferire la retorica agli investimenti, dimostrando una grave mancanza di attenzione per i cittadini più vulnerabili. Tutto questo è inaccettabile e il Movimento 5 Stelle continuerà a lottare senza sosta per ridare dignità a chi rischia di vedersi privato del servizio pubblico essenziale”. Lo scrive in una nota Orfeo Mazzella, Capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali al Senato.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle