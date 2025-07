[Comune Palermo] Via Villagrazia, auto in fiamme danneggia presa gas: pronto intervento di AMG Energia

(AGENPARL) - Roma, 3 Luglio 2025

*Via Villagrazia, auto in fiamme danneggia presa gas: pronto intervento di

AMG Energia*

Un’auto in fiamme ha danneggiato una presa del gas in via Villagrazia e ha

fatto scattare l’immediata operatività delle squadre del pronto intervento

di AMG Energia Spa.

La presa, una derivazione di utenza in bassa pressione che si trova in via

Villagrazia 435, è stata subito messa in sicurezza e nel corso della

mattinata verrà ripristinata. La strada che collega la città con Altofonte,

per ragioni di sicurezza, è stata chiusa temporaneamente al transito.

La società partecipata del Comune, che si occupa della rete cittadina di

distribuzione metano e di pubblica illuminazione, ha ricevuto intorno alle

4.15 di stamattina la segnalazione del problema da parte dei vigili del

fuoco. In modo tempestivo, gli operatori del pronto intervento arrivati in

via Villagrazia hanno messo in sicurezza la presa gas sospendendo

l’erogazione ad una sola abitazione servita. In mattinata, con l’ausilio

dell’impresa che supporta AMG Energia nello svolgimento dei lavori sulla

rete gas, inizierà l’intervento di ripristino della colonnina.

Palermo, 3 luglio 2025

Foto: la presa del gas danneggiata dall’incendio di un’auto