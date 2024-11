(ARC) Nautica: Bini, approvata in II commissione prima legge di settore

(AGENPARL) - Roma, 12 Novembre 2024

(AGENPARL) – mar 12 novembre 2024 Accolte istanze portatori di interesse

Udine, 12 nov – Il ddl 28 su ‘Sviluppo, promozione e primo

supporto finanziario del settore nautico regionale’ ? stato al

centro dei lavori della seconda commissione consiliare dopo

essere stato vagliato la scorsa settimana dalla sesta e quarta

commissione e dopo le audizioni dei portatori di interesse nella

precedente seduta della seconda commissione. Il disegno di legge

ha ricevuto oggi l’approvazione a maggioranza dei 16 articoli che

lo compongono.

Ad illustrarlo ? stato l’assessore regionale alle Attivit?

produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, che ha sottolineato

come “alla base di questo disegno di legge c’? la necessit? di

porre le basi normative e finanziarie per consentire agli

operatori del settore di adattarsi rapidamente alle nuove

tendenze e alle esigenze del mercato sempre pi? improntato ai

valori della sostenibilit? sia ambientale, che sociale ed

economica. Si tratta del primo disegno di legge regionale

relativo al settore della nautica, elaborato a partire dal

confronto con tutti gli stakeholder e le associazioni di

categoria. La sua approvazione porter? con s? anche importanti

risorse economiche per il comparto, basti pensare che per il

biennio 2025-26 sono gi? state stanziate risorse pari a 2,4

milioni di euro”.

La legge, una volta approvata dal Consiglio regionale, secondo

l’esponente della Giunta Fedriga, entrer? in vigore dal 1?

gennaio 2025 con l’obiettivo di contribuire alla costruzione di

un’economia del mare solida, dinamica e inclusiva, capace di

generare benefici duraturi per l’intera comunit? regionale.

Quattro gli emendamenti presentati dalla Giunta regionale e

approvati oggi a maggioranza “con cui si accolgono alcune delle

osservazioni emerse in sede di audizioni nella precedente seduta

in seconda commissione” ha commentato Bini.

Fra gli emendamenti, anche la specifica sulle modalit? di

funzionamento del tavolo permanente del settore nautico e

dell’economia del mare che sar? definito dalla Giunta regionale e

altre modifiche pi? tecniche fra cui l’emendamento che introduce

un generico riferimento ai motori a basso impatto ambientale

consentendo cos? da poter estendere l’applicazione della

disciplina in relazione all’evoluzione tecnologica del settore.

Tra le novit? dei 16 articoli del ddl vi ? l’istituzione di un

tavolo permanente della nautica per monitorare e pianificare le

politiche di sviluppo del settore, la redazione di un Masterplan

degli ormeggi nautici regionali, il sostegno economico alla

nautica, in particolare da diporto, tramite linee contributive

dedicate, i programmi di formazione professionale continua e la

promozione del turismo nautico mediante PromoTurismoFVG.

ARC/LP/gg

121650 NOV 24