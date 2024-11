(AGENPARL) - Roma, 11 Novembre 2024

(AGENPARL) – lun 11 novembre 2024 Immigrazione, Sallemi (FdI): altro blitz delle toghe rosse

“Altro blitz delle toghe rosse. Il Tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento di 7 immigrati al momento nel centro allestito in Albania. È l’ennesima sentenza che dimostra come alcuni giudici ideologizzati vogliano arrogarsi il diritto di stabilire quale sia un Paese sicuro pur non avendo le informazioni necessarie per farlo, che invece possiede il governo attraverso una serie di scambi con intelligence e organizzazioni internazionali. Continua, dunque, la crociata immigrazionista di parte della magistratura. Il governo Meloni non arretrerà di un centimetro”.

Lo dichiara il senatore Salvo Sallemi, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia a palazzo Madama.

