FABRIZIO ROMAGNOLI TORNA AL TEATRO VACCAJ DI TOLENTINO CON LA SUA OPERA ORIGINALE UNA LUNGA ATTESA

Prosegue la stagione di prosa 2024.2025 al Teatro Vaccaj di Tolentino: il secondo fra gli appuntamenti fuori abbonamento vedrà il ritorno di un volto noto alla città. Sabato 16 novembre va in scena Una lunga attesa, opera originale scritta e diretta da Fabrizio Romagnoli, attore e regista tolentinate che “torna a casa” dopo una brillante carriera in Italia e all’estero.

Quattro donne. Una stanza. Un tavolo. Una partita a carte. Amiche? Nemiche? Forse solo sopravvivenza. Un susseguirsi di momenti comici e drammatici fino al limite del grottesco delinea il ritratto di quattro donne e della loro misteriosa vita. Ognuna ha plasmato e mutato il proprio passato, ed ora la quotidiana finzione è diventata la loro nuova realtà. Nell’incontrarsi ogni giorno per giocare a carte riconfermano, usando il ricatto psicologico, il potere e il dominio dell’una sull’altra. Una lunga attesa è un vero gioco al massacro. Accuse, illazioni, rivendicazioni, confessioni… Le quattro donne inganneranno lo spettatore fino all’ultimo momento.

Ma più che una partita a carte, la pièce è un vero e proprio “gioco delle parti”, una battaglia psicologica tra le quattro enigmatiche protagoniste. E così, sul tavolo non vengono solo svelate le carte, ma le quattro donne “mettono a nudo” la propria intimità, si spogliano dei loro macigni, come se col raccontare episodi della loro vita volessero liberarsi dal peso che si portano dentro da tanto tempo. Litigano, si insultano, ma poi, quando la partita riprende, è come se nulla fosse successo. Amiche come prima.

Biglietti disponibili online su http://www.vivaticket.com e al botteghino del Teatro Vaccaj giovedì 14 e venerdì 15 novembre, dalle 18:00 alle 20:00, e nel giorno di rappresentazione, 3 ore prima dell’inizio dello spettacolo.

16 novembre 2024

ore 21.15

Alias Apspresenta

UNA LUNGA ATTESA

Testo e regia Fabrizio Romagnoli

con Ilaria Antoniani, Manuela Montanaro, Francesca Sangiorgi e Carla Taglioni

Biglietti:

Posto unico intero € 15