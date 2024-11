COMUNICATO STAMPA AGENZIA ENTRATE – Concorso per funzionari gestionali. Rinvio prova scritta a Catania e Siracusa per emergenza maltempo

(AGENPARL) - Roma, 11 Novembre 2024

(AGENPARL) – lun 11 novembre 2024 ▬▬▬▬▬▬ Ufficio Stampa ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

COMUNICATO STAMPA

Concorso per funzionari gestionali

Rinvio prova scritta a Catania e Siracusa per emergenza maltempo

Rimandata a causa dell’allerta meteo proclamata dalla Protezione civile la prova scritta

prevista per domani, 12 novembre, presso le sedi di Catania e Siracusa per il concorso per

l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentate a 148, per funzionari gestionali,

da destinare ai processi di selezione, valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane

(atto n. 226940 del 13 maggio 2024, modificato con atto n. 262508 dell’11 giugno 2024).

La prova è stata rinviata al prossimo 4 dicembre a seguito dell’avviso regionale della

Protezione civile per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico n. 24316 dell’11 novembre

2024 prot. n. 49538 e si terrà nelle medesime sedi e negli stessi orari comunicati con l’avviso

del 23 settembre 2024, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Roma, 11 novembre 2024

AGENZIA DELLE ENTRATE

Via Giorgione, 106– 00147 ROMA | http://www.agenziaentrate.gov.it

INFORMAZIONI PER I GIORNALISTI

INFORMAZIONI PER I CONTRIBUENTI

Ufficio Stampa

800.909696 (da fisso – numero verde gratuito)

06.976176.89 (da cellulare)