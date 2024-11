(AGENPARL) - Roma, 10 Novembre 2024

(AGENPARL) – dom 10 novembre 2024 MARTEDI’ ALLA CAMERA CONVEGNO FDI SU “TRIESTE 1954, RITORNO ALLA MADRE PATRIA”

Martedì 12 novembre, alle 10.30, alla Sala Matteotti della Camera dei Deputati, piazza del Parlamento 19 a Roma, è in programma il convegno “Trieste 1954, il ritorno alla Madre Patria”. I saluti istituzionali saranno portati da Tommaso Foti, capogruppo Fdi alla Camera ed Emanuele Merlino, Caposegreteria Tecnica del Ministero della Cultura.

Previsti interventi di Alessandro Amorese, capogruppo Fdi in commissione Cultura a Montecitorio sul tema “La questione di Trieste e la gioventù nazionale”; Paolo Sardos Albertini, Presidente Lega Nazionale su “26 ottobre 1954, un triplice anniversario”; Stefano Pillotto su “Trieste ’54, il cammino diplomatico e il ritorno alla Madre Patria”; Umberto Maiorca presenterà il libro “Trieste ‘54”. Conclusioni affidate a Nicole Matteoni, componente di Fratelli d’Italia in commissione Cultura alla Camera che parlerà di “Azione amministrativa culturale per il ricordo. Profili ed esperienze”.