Comunicato stampa – ROCCA CENCIA, AMA: ASSOLUTA TRASPARENZA NELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO; INVESTIMENTI PER LA SICUREZZA DEL SITO

ROCCA CENCIA, AMA: ASSOLUTA TRASPARENZA NELLA GESTIONE

DELL’IMPIANTO; INVESTIMENTI PER LA SICUREZZA DEL SITO

AMA è sempre impegnata nel garantire in modo costante le migliori condizioni per la

gestione dei rifiuti a Roma, a beneficio di tutti i cittadini. In questo quadro, la gestione

dell’impianto AMA di Rocca Cencia viene svolta in assoluta trasparenza. La struttura,

infatti, oltre che alle eventuali attività di controllo delle autorità competenti è aperta e a

disposizione anche delle visite dei cittadini e dei comitati di quartiere, ogniqualvolta che

viene richiesto, come accaduto, da ultimo, la scorsa settimana anche alla presenza del

Presidente del VI Municipio. Per questo, l’azienda ha effettuato e sta effettuando ingenti

investimenti nel sito di Rocca Cencia per implementare la sua sostenibilità ambientale e

per garantire la sicurezza degli operatori che lavorano nell’impianto e anche nell’interesse

dei residenti. Rientra nelle attività di messa in sicurezza, il recente accordo con il

Comando dei Vigili del Fuoco di Roma per l’istituzione di un presidio temporaneo

antincendio h24 presso il sito.

Roma, 10 novembre 2024

