(AGENPARL) – dom 10 novembre 2024 Bologna, Iezzi (Lega): solidarietà a Meloni e Bernini per vigliacca intimidazione

Roma 10 nov. – “Solidarietà a Giorgia Meloni e Anna Maria Bernini. I manifesti apparsi a Bologna ad opera di gruppi estremisti di sinistra, che raffigurano i loro volti imbrattati di rosso suonano come una intimidazione che in uno stato democratico non può avere diritto di cittadinanza, ancor più vigliacca perché rivolta a due donne. Simili gesti dovrebbero essere condannati con fermezza da tutte le parti politiche proprio a partire da chi, a sinistra, non si ritrova in quella frangia facinorosa e violenta che si lascia andare a simili, intollerabili, intimidazioni”.

Lo dichiara il deputato e vicecapogruppo della Lega, Igor Iezzi.