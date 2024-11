(AGENPARL) - Roma, 9 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 09 novembre 2024 Napoli, Ruotolo (Pd): Piano straordinario di intervento per fermare mattanza giovani

“Continua la mattanza di giovani vite che a volte restano ferite, come è accaduto nella notte ad un ragazzo di 18 anni, e a volte vengono uccise a Napoli. La vittima della sparatoria di questa notte è in fin di vita colpito alla fronte. E’ emergenza e il governo non può cavarsela con più carcere e basta. Abbiamo bisogno di un piano straordinario di intervento. Più assistenti sociali, più psicologi, più maestri”.

Lo scrive su X Sandro Ruotolo della segreteria nazionale del Partito Democratico.

