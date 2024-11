(AGENPARL) - Roma, 9 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 09 novembre 2024 Muro Berlino, Bergamini: “Giorno della Libertà ha oggi significato ancora più concreto”

“Oggi celebriamo il 35esimo anniversario della caduta del Muro di Berlino. Passaggio decisivo che segnò il crollo del regime sovietico, una dittatura terribile orientata dall’ideologia comunista. Il secondo governo Berlusconi, nel 2005, approvò una legge che indiceva, per il 9 novembre, il ‘Giorno della Libertà’. Un’iniziativa che assume un significato ancor più concreto nei tempi attuali, in cui una sinergia tra dittature contemporanee deve spingere gli attori democratici a non dimenticare gli orrori del ‘900 e a rinnovare l’impegno per il rispetto delle libertà fondamentali e dei diritti individuali”.

Così in una nota Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Fi e Responsabile Esteri del partito.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma