(AGENPARL) - Roma, 7 Novembre 2024

(AGENPARL) – gio 07 novembre 2024 RAI, FLORIDIA: PARTIRE DA PUNTI COMUNE PER RIFORMA, STATI GENERALI PRIMO GRANDE PASSO

Roma, 7 nov. – “Se c’è un punto su cui pressoché tutte le forze politiche convengono e quello della natura pubblica della Rai, anche se è opportuno fare un approfondimento sulla sua natura giuridica. Per quanto riguarda la governance siamo tendenzialmente d’accordo sulla necessità di slegare il CDA dal governo di turno ridando centralità al parlamento e prolungando la durata del CdA stesso almeno alla durata di una legislatura. Sul canone c’è una diversità di vedute, ma anche un punto comune: quello di assicurare risorse certe, ed una strada potrebbe essere quella di legarle al rinnovo della concessione imponendo un limite sotto il quale i finanziamenti non possono scendere. Altro tema trasversale riguarda gli investimenti nel digitale e la trasformazione della RAI in una vera digital media company. Questi Stati Generali sono il primo passo di un percorso che deve portare a una riforma nel solco del media Freedom Act. Un Paese come l’Italia non può permettersi di andare in procedura di infrazione su un tema come la libertà e l’indipendenza dei media”.

Così la presidente della commissione di vigilanza Rai Barbara Floridia chiudendo gli Stati Generali del Servizio Pubblico.

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle