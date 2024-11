SULMONA E ROCCARASO: OPERAZIONE CONGIUNTA DELL’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI E DELLA GUARDIA DI FINANZA FINALIZZATA AL CONTROLLO DEI DISTRIBUTORI STRADALI DI CARBURANTE

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2024

(AGENPARL) – lun 04 novembre 2024 Sulmona (Aq), 4 novembre 2024. Nei giorni scorsi, in attuazione del Protocollo d’intesa sottoscritto tra le due istituzioni nel 2023, i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di L’Aquila ed i militari della Compagnia di Sulmona della Guardia di Finanza hanno eseguito, a Sulmona e a Roccaraso una specifica attività di controllo sulla distribuzione, circolazione e commercializzazione dei carburanti finalizzata a garantire il corretto assolvimento degli obblighi impositivi e la qualità del prodotto venduto.

In particolare, i funzionari dell’Agenzia e le Fiamme Gialle hanno proceduto ad un campionamento del gasolio per autotrazione stoccato presso tutti i distributori controllati, mediante un prelievo rapido dell’idrocarburo presente nel serbatoio volto ad accertarne il punto di infiammabilità.

Per garantire la tempestività del controllo, ci si è avvalsi del supporto del Laboratorio Chimico Mobile di Roma, le cui analisi hanno consentito di determinare immediatamente le specifiche fiscali e le caratteristiche merceologiche e ambientali del prodotto prelevato.

Il punto di infiammabilità del gasolio, infatti, non deve essere inferiore a 55°C in modo da minimizzare il rischio della formazione di miscele infiammabili nei depositi di stoccaggio, oltre che per essere in linea con i regolamenti europei relativi al trasporto del prodotto nelle autobotti.

L’ attività operativa svolta conferma la sinergia tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza, e consentirà di attivare, anche per il futuro, congiunte attività di tutela, sempre più efficaci, degli interessi finanziari nazionali con l’esecuzione di mirati interventi volti ad accertare gli illeciti di natura penale ed amministrativa nel settore delle accise.