Comunicato stampa: Scuola Primaria Buonarroti di Montaletto di Cervia fra le vincitrici del Progetto Digi &Lode proposto da Hera.

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2024

(AGENPARL) – lun 04 novembre 2024 A Gennaio 2024 il Comitato dei Genitori della Scuola Primaria Buonarroti di Montaletto di Cervia è venuto a conoscenza del Progetto Digi &Lode proposto da Hera per contribuire alla digitalizzazione delle scuole nelle città dell’Emilia Romagna.

A ciascun comportamento digitale virtuoso adottato dagli utenti Hera, veniva attribuito un punteggio che era funzionale alla generazione delle classifiche. (es. la domiciliazione, l’invio per mezzo di mail delle bollette, attivazione di App quali “Rifiutologo”, “Acquologo” “My Hera” altro).

Il punteggio veniva ripartito tra le scuole (Primarie e Secondarie di 1° grado pubbliche e paritarie) del suo Comune oppure direttamente alla scuola scelta, compilando il forum on line dedicato.

Durante l’anno scolastico 2023/2024 il Gruppo Hera avrebbe premiato le 7 scuole del territorio che avrebbero raggiunto il punteggio più alto alla fine del secondo quadrimestre (31 maggio).

Al fine di rendere la premiazione equilibrata tra Comuni piccoli come Cervia (meno di 50.000 abitanti) e grandi (più di 50.00 abitanti) Hera avrebbe premiato, per la prima categoria, 1 sola scuola della regione, nel secondo quadrimestre.

Avevamo quindi 1 sola possibilità, che non si poteva far sfuggire!!!

Venuti a conoscenza del progetto, a gennaio la Scuola Buonarroti di Montaletto di Cervia era al 64° posto della classifica provvisoria.