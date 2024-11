COMUNICATI + foto e video INCONTRI MIMIT SU GIANO E ALTRI DOSSIER

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2024

Per la Regione Marche oltre al presidente Acquaroli erano presenti gli assessori Aguzzi, Antonini e Biondi.

Mimit, bilaterale Urso-Acquaroli (Regione Marche) su Giano srl e altri dossier legati al territorio

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso ha incontrato a Palazzo Piacentini il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli.

Al centro dell’incontro le possibili soluzioni per il mantenimento dei livelli produttivi e occupazionali del sito di Fabriano (Ancona) di Giano Srl, parte del Gruppo Fedrigoni. Il bilaterale tra Urso e Acquaroli ha preceduto l’incontro di approfondimento con azienda, sindacati ed enti locali.

Durante il confronto sono stati affrontati anche altri dossier di politica industriale legati al territorio come Beko Europe, su cui è stato convocato il tavolo di aggiornamento al Mimit, con sindacati, azienda ed enti locali il 7 novembre alle 17,30.

In merito alla cooperativa marchigiana Moncaro, per la quale è in corso un complesso iter giudiziario, il ministro e il governatore hanno ribadito l’impegno per la difesa della produttività e lo sforzo per una posizione unitaria che salvaguardi occupazione e valore per il territorio.

Nel corso dell’incontro, spazio anche alle misure relative all’applicazione del Credito d’Imposta R&S nel periodo 2015-2019, di particolare rilievo per il settore moda marchigiano. A riguardo Urso e Acquaroli hanno evidenziato la necessità di un comune lavoro per dare concretezza a quanto previsto in legge di bilancio.

_Il Gruppo Fedrigoni disponibile ad approfondire con le strutture tecniche tutte le possibili modalità operative della richiesta_