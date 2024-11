(AGENPARL) - Roma, 3 Novembre 2024

(AGENPARL) – dom 03 novembre 2024 REPORT, URZI’(FDI): SOLIDARIETÀ A GIULI, BERSAGLIO SOLO PERCHÉ SORELLA

MINISTRO

“Come contribuente Rai pretendo inchieste e approfondimenti e non

strutturate campagne di informazione e sciacallaggio ad personam, capaci di

penetrare vita privata e affetti, secondo tesi preconfezionate senza alcun

interesse pubblico perché chiaramente ispirate a logiche di

contrapposizione politica e non informazione. Per questo esprimo tutta la

mia solidarietà personale ad Antonella Giuli, professionista apprezzata da

chiunque la conosca, per la sua etica e la capacità di svolgere con

assoluta integrità i ruoli che nel tempo ha avuto, compreso quello attuale

che l’ha portata ad essere oggetto di stima da parte di esponenti di

maggioranza e opposizione. Spiace che per trasmissioni scandalistiche

pagate con il canone Antonella Giuli possa essere considerata un bersaglio

solo perché sorella di un ministro. Bisognerà cominciare a porsi delle

domande”.

Lo ha dichiarato l’On. Alessandro Urzì, capogruppo di FdI in Commissione

affari costituzionali della Camera.

Roma, 3 novembre 2024