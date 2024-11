(AGENPARL) - Roma, 2 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 02 novembre 2024 Comunicato Stampa

Catanzaro, 2 novembre 2024

Oggetto: Rocco Morelli, Segretario Generale Provinciale FSP Polizia di

Stato, elogia gli agenti delle volanti per il coraggio dimostrato durante

un intervento di successo

Il Segretario Generale Provinciale del sindacato FSP Polizia di Stato,

Rocco Morelli, desidera esprimere a nome di tutto il sindacato un sentito

elogio agli agenti delle volanti per la straordinaria prontezza e il

coraggio dimostrati durante l’operazione che ha portato all’arresto di un

uomo armato di coltello, responsabile di due tentate rapine in uffici

postali. Un’azione che non solo ha protetto la comunità, ma ha incarnato i

valori fondamentali di dedizione, prontezza e spirito di squadra che

contraddistinguono il nostro corpo di polizia.

Un ringraziamento particolare va al Sig. Questore di Catanzaro, Dr.

Giuseppe Linares, il quale, con saggezza e determinazione, ha saputo

instaurare un clima di fiducia e prontezza operativa fin dal suo

insediamento. Questo intervento dimostra come le sfide più complesse della

città possano essere affrontate con fermezza e competenza.

Come FSP Polizia di Stato, sottolineiamo l’importanza di riconoscere e

premiare queste azioni con attestati di merito che non solo celebrino

l’impegno straordinario dei nostri agenti, ma diventino una prassi per

mantenere vivo il loro spirito e la loro motivazione. È essenziale che ogni

poliziotto si senta apprezzato non solo per singoli interventi, ma per la

dedizione quotidiana e il sacrificio costante che caratterizzano il lavoro

in prima linea.

Il nostro impegno è quello di proseguire su questa linea di valorizzazione

costante, affinché il coraggio e la dedizione degli uomini e delle donne