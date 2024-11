(AGENPARL) - Roma, 2 Novembre 2024

Migranti, Speranzon (FdI): sinistra si chiarisca le idee prima di parlare

“La sinistra dovrebbe chiarirsi le idee prima di parlare. Il Fatto Quotidiano oggi riporta una notizia curiosa che paradossalmente accusa il governo Meloni di non fare abbastanza rimpatri. Ricordo al Fatto che con il nostro esecutivo gli sbarchi sono diminuiti del 61% e i rimpatri aumentati del 16%. Le opposizioni che tifano appena possono contro l’Italia cosa ne pensano? Se da una parte ci accusano di non fare abbastanza sul fronte immigrazione, dall’altra tifano affinché i rimpatri non si facciano, gettando fango sul Cpr in Albania e di fatto bloccando una delle misure anti migratorie più condivise in Europa”.

Lo dichiara in una nota Raffaele Speranzon, vicecapogruppo vicario dei senatori di Fratelli d’Italia.

