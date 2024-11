(AGENPARL) - Roma, 1 Novembre 2024

(AGENPARL) – ven 01 novembre 2024 VIGILI DEL FUOCO, FDI: INVESTIRE SU TECNOLOGIE A SUPPORTO DEL CORPO

“Siamo soddisfatti per l’attenzione che anche la Regione Lazio focalizza

sul ruolo dell’innovazione tecnologica a supporto dei vigili del fuoco e

della Protezione Civile nella prevenzione degli incendi boschivi e nelle

situazioni di calamità naturali. I cambiamenti climatici pongono una grossa

sfida al sistema di protezione civile, a causa dell’incertezza che li

caratterizza e della maggiore frequenza di eventi estremi che da essi

potrebbe derivare. Il convegno, che si è tenuto ieri in Regione, è stata

l’occasione per fare il punto su come utilizzare le nuove tecnologie al

fine di migliorare e rendere ancora più efficienti le operazioni di messa

in sicurezza dei cittadini e del territorio. E’ stato un confronto

costruttivo e un punto di partenza per approfondire il dibattito con tutti

gli attori coinvolti. La sicurezza dei nostri territori e dei cittadini è

un tema prioritario visto il cambiamento climatico in atto, così come è

importante investire sull’innovazione a supporto dei Vigili del fuoco e

della Protezione Civile che garantiscono il soccorso pubblico in situazioni

sempre più complesse. Oggi la tecnologia e l’innovazione rafforza il

sistema di Protezione Civile attraverso un sistema di monitoraggio delle

condizioni meteorologiche, idrologiche e dei boschi, utilizzando dati

satellitari per prevedere i rischi di alluvioni e disastri naturali. Questi

sistemi possono aiutare ad anticipare fenomeni pericolosi, permettendo alle

autorità agire in modo tempestivo nell’avvisare le comunità e prendere le

misure necessarie per proteggere le persone e le infrastrutture”. Lo

dichiarano in una nota il deputato di fratelli d’Italia Massimo Milani, il

Consigliere Regionale Marika Rotondi e Massimiliano Metalli delegato ai

Vigili del Fuoco e al Soccorso Pubblico di Fratelli d’Italia – Roma