(AGENPARL) – ven 01 novembre 2024 “Mi stupisce la preferenza di Pietrangelo Buttafuoco per Gibellina Nuova”, dichiara Roberto Fiore, “una città nata nel segno della sperimentazione, espressione di un’estetica moderna che, a mio avviso, ha portato in molte piazze italiane opere inspiegabili e, a tratti, estranee al nostro patrimonio culturale”.

Fiore prosegue sottolineando la sua visione per la città simbolo dell’arte contemporanea italiana: “Credo che Tresigallo, con la sua impronta futurista e l’inconfondibile atmosfera “razionalista”, meriti molto più di Gibellina di essere considerata la capitale dell’arte contemporanea in Italia. Questa città, geniale nella sua progettazione e simbolo del Futurismo italiano, è stata per troppo tempo trascurata, ma ora è il momento di valorizzarla come merita”.

In un momento storico in cui il legame tra arte e territorio è sempre più importante, Roberto Fiore auspica che Tresigallo, definita da molti “Città Metafisica”, possa diventare il centro simbolico di un nuovo movimento artistico italiano. “L’Italia ha bisogno di riferimenti autentici e di tornare a valorizzare quei luoghi che rappresentano davvero lo spirito del nostro passato innovativo, senza rinunciare all’arte d’avanguardia e alla tradizione. Tresigallo incarna tutto questo”.

