(AGENPARL) - Roma, 1 Novembre 2024

(AGENPARL) – ven 01 novembre 2024 Migranti: Cattaneo (FI) “In Europa il centrosinistra è contro l’Italia”

“L’immigrazione incontrollata è arrivata con i governi di centrosinistra che si sono girati dall’altra parte senza affrontarla e oggi danno la colpa a questo governo. Invece di aiutarci su un progetto intelligente, come quello dell’Albania, il centrosinistra chiede all’Europa una infrazione contro l’Italia e alla fine a pagare saranno i cittadini”. Così interviene nella trasmissione Dritto e Rovescio in onda su Rete 4, il deputato e responsabile nazionale dei dipartimenti di Forza Italia, Alessandro Cattaneo. “Non dobbiamo deresponsabilizzare gli amministratori locali in questa gestione visto che possono mantenere bene i luoghi, come i sottopassi, con telecamere e una buona illuminazione altrimenti, se non si è in grado, si chiudono in modo da non esporre le persone a situazioni a rischio sicurezza o violenza. Dobbiamo aprire sì ai flussi regolari ma chiudere con fermezza, come sta facendo questo governo, agli irregolari che arrivano con gli sbarchi”.

