(AGENPARL) - Roma, 1 Novembre 2024

(AGENPARL) – ven 01 novembre 2024 Manovra: Cattaneo (FI) “Continuiamo in una traiettoria di stabilità economica”

“Il numero degli evasori fiscali non è rappresentato dalle partite Iva, la prova è che se la percentuale di infedeli tra loro fosse stata alta avremmo avuto una corsa a firmare il concordato perché è molto vantaggioso rispetto a chi non era in ordine con i pagamenti, ma questo non è accaduto ed è la testimonianza che le partite Iva rappresentano un pezzo pregiato del Paese”. Dichiara a Sky Economia il deputato e responsabile nazionale dei dipartimenti di Forza Italia, Alessandro Cattaneo. “Parliamo sia con l’ordine che con il consiglio nazionale dei commercialisti che ci hanno segnalato delle difficoltà, vedremo nei prossimi giorni quale sarà l’introito raccolto e ne riparleremo. Altra parte è la scommessa sul prossimo anno fiscale, ma la prudenza sull’andamento economico del 2025 è l’aspetto che forse frena. Di sicuro, da parte di questo governo, c’è l’impegno di fare un grande recupero su evasione fiscale e stabilizzare le iniziative giuste che riteniamo eque come il taglio dell’Irpef, che andava reso strutturale, e il taglio del cuneo fiscale. Voci che hanno comportato un impegno di 15 miliardi, più la spesa per la sanità e il rinnovo di iniziative che danno respiro alle aziende. Per noi di Forza Italia – prosegue l’esponente azzurro – che abbiamo chiuso una manovra che continua in una traiettoria di stabilità economica, la priorità è dare un segnale alla classe media che è quella che ha più capacità di spesa, può rimettere in moto i consumi e dare beneficio al Pil”.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma